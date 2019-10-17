Наблюдения за самыми мощными ураганами Атлантики показали, что они вызывают своеобразные землетрясения на дне океана, порождая толчки с магнитудой до 3,5 по шкале MMS (сейсмического момента). К такому выводу пришли ученые, статью который опубликовал научный журнал Geophysical Research Letters, кратко об этом сообщила пресс-служба Американского геофизического союза (AGU), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы назвали этот феномен "штормотрясением". Во время сезона штормов или в то время, когда дует сильный норд-ост, ветер накачивает энергией океан, порождая мощные волны, и эти колебания взаимодействуют с поверхностью дна, порождая мощнейшие источники сейсмической активности", - объясняет один из авторов работы, сейсмолог из Университета штата Флорида (США) Вэньюань Фань.

В последние три года берега Северной Америки постоянно "бомбардируют" мощнейшие ураганы, которые наносят огромный экономический ущерб американскому побережью и становятся причиной больших проблем для популяций некоторых редких животных, например, таких как бабочки-монархи.

Только за август и сентябрь 2017 года по Атлантике прокатилось четыре мощнейших урагана четвертой и пятой категории опасности - Харви, Ирма, Хосе и Мария. Они оставили остров Пуэрто-Рико без электричества и создали потенциально катастрофическую ситуацию на атлантическом побережье США и Мексики. В этом году в Атлантике возникло три крупных урагана, они нанесли значительный ущерб экономике США, Багамских островов и Азорских островов.

Фань и его коллеги открыли еще одно интересное и потенциально опасное свойство атлантических ураганов, анализируя данные, которые собирали сейсмографические станции у берегов Мексиканского залива, Флориды, острова Ньюфаундленд и других уголков побережья Северной Америки с 2006 по 2019 год.

Толчки неизвестной природы

Помимо известных колебаний, которые породили мощные землетрясения в самых разных уголках Земли, ученые зафиксировали около 10 тысяч относительно слабых толчков, природу которых они изначально не могли объяснить. Эти сейсмические колебания, чья сила не превышала магнитуды в 3,5 по шкале MMS, периодически возникали на дне Атлантики, на большом расстоянии от сталкивающихся тектонических плит и других точек скопления сейсмической энергии.

Пытаясь понять, что порождало эти толчки, некоторые из которых длились на протяжении многих часов или даже дней, ученые заметили, что часть из них совпадала по времени с появлением в Атлантике мощнейших ураганов. К примеру, мощные толчки охватили восточное побережье Канады примерно в то же время, когда ураган Билл достиг острова Ньюфаундленд, а ураган Айрин совпал по времени появления с подводными землетрясениями у берегов Багамских островов.

Подобные совпадения, а также особая структура сейсмических волн натолкнули ученых на мысль, что эти подземные колебания были порождены не тектоническими процессами, а самими ураганами. Чтобы проверить эту идею, ученые сопоставили время появления всех остальных толчков неизвестного происхождения с тем, когда в Атлантике появлялись другие шторма или просто сильные порывы ветра.

Этот анализ показал, что ураганы и ветра действительно могли вызывать мощные подземные толчки, если они обладали большой силой и этому благоприятствовала топография дна океана. Источником этой сейсмической активности служили низкочастотные акустические колебания, которые иногда возникали в океане под действием ветров, достигали дна и заставляли его породы периодически сжиматься и расширяться.

Как именно возникают подобные типы волн, ученые пока не знают, но планируют выяснить, проводя замеры в окрестностях очередного мощного урагана. Если исследователи смогут раскрыть их природу, это не только поможет точнее оценить опасность "штормотрясений" для людей и природы, но и поможет научиться пользоваться ими для изучения тайн устройства Земли, заключают сейсмологи.

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