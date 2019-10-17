Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самым просматриваемым в истории проекта оказался третий сезон шоу "Очень странные дела". В течение первых четырех недель после выхода его посмотрели порядка 64 миллионов пользователей. Это стало известно после того, как в компании заявили о том, что в третьем квартале текущего года им удалось достигнуть рекордных доходов.

В список наиболее популярных среди подписчиков сериалов также вошли шоу "Невероятное" и "Бумажный дом". Среди фильмов с наибольшими просмотрами в Netflix назвали комедию Зинги Стюарт "Дылда", триллер Питера Салливана "Тайная одержимость" и картину Синди Чупак "Родство".

В августе Ассоциация телевизионных критиков США и Канады назвала победителей ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения. Наибольшее количество наград получило шоу Гарри Брэдбира и Тима Киркби "Дрянь". Его признали сериалом года и отметили за достижения в комедийном жанре. Награда "Лучший драматический сериал" досталась проекту "Лучше звоните Солу", который является приквелом "Во все тяжкие". Главным мини-сериалом стал "Чернобыль" от телеканала HBO.

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