https://news.day.az/unusual/1166983.html Акула, пойманная у берегов турецкой провинции, шокировала жителей - ФОТО
Акула, пойманная у берегов турецкой провинции, шокировала жителей - ФОТО
В Эгейском море у берегов турецкой провинции Измир местные рыбаки поймали трехметровую шестижаберную акулу. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что пойманная акула шокировала жителей провинции.
Отметим, что ранее в Средиземном море у берегов турецкой провинции Мугла местные рыбаки поймали две трехметровые шестижаберные акулы.
Ранее в проливе Дарданеллы у берегов турецкой провинции Чанаккале местные рыбаки поймали пятиметровую шестижаберную акулу.
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