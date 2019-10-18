https://news.day.az/unusual/1167050.html 20 больших собак, которые понятия не имеют, насколько огромны
20 больших собак, которые понятия не имеют, насколько огромны
Все собаки любят объятия, поцелуи и залезать на ручки. И нет никаких причин отказываться от всего этого, даже если ты уже перерос хозяина.
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
Мы расплываемся от умиления, глядя на этих великанов, которые, кажется, не догадываются, какого они размера.
Тебе же не тяжело?
Собака считается уважительной причиной опоздания на работу?
Сразу и не поймешь, кто есть кто.
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