Дэниэл Редклифф, Роуэн Аткинсон и другие "заложники" своих удачных ролей в кино. Рамблер вспоминает фильмы, которые прославили актеров на всю жизнь, передает Day.Az.

Дэниэл Редклифф - Гарри Поттер

Гарри Поттера знают все - именно эта роль прославила знаменитого британского актера Дэниэла Редклиффа. У него, к слову, на почве популярности своего героя началась сильная депрессия: актер признавался, что будто бы перестал себе принадлежать, начал выпивать и в 20 лет стал отшельником. В итоге ему удалось выйти из депрессивного состояния, но в последующие годы актеру пришлось настойчиво доказывать свою способность играть разноплановые роли. Роли в театре, не менее интересные роли в кино и сериалах, озвучка мультфильмов, но для многих Дэниэл по-прежнему остается "мальчиком, который выжил".

Роуэн Аткинсон - Мистер Бин

Агент Джонни Инглиш и комиссар Жюль Мэгре, которых сыграл Роуэн Аткинсон, - даже эти роли оказались на заднем плане по сравнению с персонажем Мистером Бином. На какое мероприятие бы не приходил Роуэн, ему всегда кричат: "О, смотрите, Мистер Бин! Привет". Но актер, кажется, не сильно против: он даже иногда дает интервью от имени своего героя. Тем не менее, Роуэн продолжает сниматься в кино, пробует себя в других ролях, а еще коллекционирует спортивные автомобили. Кстати, королева наградила его орденом Британской империи

Сара Джессика Паркер - Кэрри Брэдшоу

За американской актрисой закрепилось амплуа стильной журналистки из Нью-Йорка, которая пытается построить личную жизнь и преуспеть в карьере. За роль Кэрри Брэдшоу Сара четыре раза получила премию "Золотой глобус" и два раза - премию "Эмми". После этого актриса успела запустить свою линию обуви: ожидаемо - вы ведь помните, какой у нее был огромный обувной гардероб в "Сексе в большом городе"? Затем последовал запуск аксессуаров и парфюмерии. А в 2009 году актриса вошла в группу советников президента США по вопросам культуры, искусства и гуманизма. Тем не менее большинство по-прежнему ассоциируют ее с прекрасной и амбициозной Кэрри!

Маколей Калкин - Кевин Маккалистер

Весь мир помнит и знает американского актера Маколея Калкина по роли маленького мальчика Кевина Маккалистера из фильма "Один дома" (вышел в трех частях). Уверены, вы хотя бы раз в жизни сопереживали маленькому мальчику, который оказался одним в Нью-Йорке в канун Рождества. Эта роль принесла актеру не только славу, но и множество наград. В 1990 году Маколея номинировали на премию "Золотой глобус" (лучшая мужская роль). Он выиграл премию "American Comedy Awards" в категории самый смешной актер, "премию кинокритиков Чикаго" в категории самый перспективный актер и "лучший молодой актер". Последующие роли Калкина не были такими успешными, а взрослая жизнь Маколея сложилась довольно тяжело: актер долгое время злоупотреблял наркотиками и даже совершил неудачную попытку самоубийства.

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