Миндаль - один из самых полезных орехов: благодаря ему вы можете сбросить лишний вес, сделать ваши волосы более густыми и крепкими, а кожу - гладкой. Самое главное - знать меру. Рамблер делится важными фактами про миндаль и рассказывает, что с вами будет, если вы добавите этот орех в свой ежедневный рацион, передает Day.Az.

Вы сможете контролировать уровень сахара в крови

В составе миндаля - магний. 50 г ореха дают вам половину дневной нормы этого минерала. Он помогает снизить уровень глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину. По статистике, около 40% диабетиков (2 тип) имеют дефицит магния, поэтому вынуждены принимать биодобавки с этим минералом.

Ваши волосы станут крепче и сильнее

В составе миндаля - витамин Е, благодаря которому волосы становятся гуще и лучше растут. Он даже способен помочь людям, которые страдают облысением.

У вас улучшится память

Альфа-линолевая кислота и антиоксиданты в составе миндаля благоприятно воздействуют на вашу память и спасают от развития депрессии.

Вы сможете контролировать вес

Несмотря на высокую калорийность, миндаль способствует похудению. 28 г миндаля (14-15 штук) - 160 калорий. Это допустимая ежедневная доза, при которой вы получите только пользу. Жир, который содержат орехи, не поглощается, поскольку пищеварительные ферменты не оказывают на него никакого действия. Вместе с жиром в орехах много клетчатки, которая разбухает в желудке и дает длительное чувство сытости.

Ваша кожа станет более гладкой и упругой

Миндаль содержит в большом количестве "витамин молодости" - токоферол (витамин Е) и марганец. Первый предотвращает появление мимических морщин, а второй важен для выработки коллагена.

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