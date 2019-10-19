Как говорится, у каждого поколения - своё счастливое детство. Однако встречаются исключения. Даже сейчас можно найти детей, которые уделяют компьютеру и телефону минимум времени и неплохо проводят время на улице в компании друзей, придумывая различные веселые и чудаковатые вещи, передает Day.Az.

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