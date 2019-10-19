В американском городе Каньон собака родила щенка необычного цвета. Об этом сообщил местный телеканал KRDO, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс рассказала, что у той родилось восемь щенков. Изначально, она посчитала, что у всех новорожденных черная шерсть.

Однако, включив фонарик на телефоне, она увидела, что мех у одного щенков имеет зеленый оттенок.

"Я была в шоке, когда он родился", - рассказала женщина.

Причиной такого цвета собаки стал зеленый пигмент желчи биливердин. Именно он и окрасил шерсть в утробе матери.

Отмечается, что необычный оттенок у щенка скоро пропадет. Все собаки, по словам хозяйки, чувствуют себя хорошо.

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