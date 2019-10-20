Сегодня по гороскопу день, когда неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Обычно бывает наоборот, и непродуманные действия куда чаще приводят к ошибкам, чем к достижению поставленных целей. Однако в этот день звезды наделяют такими качествами, как острый ум, железная хватка и невероятно мощная интуиция, которой вполне можно доверять. Так что если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.

Овен

Сегодня день Овна обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Овну мощный заряд позитивной энергии. Если же между Овном и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Овну можно не беспокоиться о том, правильно ли его понимают.

Телец

Сегодня Телец способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Тельца к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Тельцу сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: "Семь раз отрежь", то есть "отмерь"...

Близнецы

Сегодня Близнецы имеют шанс почувствовать себя на коне! День наделяет их такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться им легко. Сегодня Близнецы способны разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Их планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только их собственных дел, но и проблем окружающих - Близнецы сегодня охотно проявят широту души и помогут тому, кто к ним обратится за помощью.

Рак

Сегодня день дарит Раку огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него - не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Рака не сидеть дома - ведь под лежачий камень вода не течет - а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Рак способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, "не хочу" - вот причина, "не могу" - лишь предлог.

Лев

Сегодня звезды гороскопа склоняют Льва к тому, чтобы провести этот день в тишине - и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Льву достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Льву заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Дева

Сегодня - замечательный день, когда чувства Девы будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ей гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ней рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Деве сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, - вас ждет море радости, искренности и любви!

Весы

Сегодня - отличный день для того, чтобы Весы занялись своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет их такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Весы сегодня сделают уверенный шаг вперед. Единственное "но": в любых делах им не стоит полагаться на окружающих - в плане ответственности и дисциплины им до Весов сегодня как до Луны далеко.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона есть шанс убедиться в справедливости пословицы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Скорпиона удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Скорпиону приятный сюрприз!

Стрелец

Сегодня Стрельца ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Стрелец будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Стрельца, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Стрельцу следует опасаться препятствий, напротив - сегодня именно они заставляют его бороться и побеждать!

Козерог

Сегодня Козерогу в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Козерогу следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Козерог поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, "от и до", досадуя о малейшей ошибке! Водолей же сегодня будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Рыбы

Сегодня события благоприятствуют Рыбам, а судьба может подкинуть им приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня - это отношения с окружающими: Рыбы могут случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Рыбы будут слишком толкаться локтями или же наоборот, их достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Рыбам стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

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