Все мужчины, независимо от статуса семейного положения, обращают внимание на красивых женщин. Ученые из многих стран мира попытались выяснить, как именно представители сильного пола запоминают понравившихся им дам, и на что в первую очередь они смотрят, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Тонкая талия

Безусловно, физическая привлекательность - ценное качество любого человека. Красивое лицо, грудь, ровные и длинные ноги, ухоженные руки - это общие слова, которыми сами кавалеры описывают дам, потенциально способных им понравиться. Но так ли это на самом деле? Сразу несколько исследовательских центров в США стали проводить тесты и опросы на тему, что именно запоминают мужчины, когда осознают, что та, или иная женщина им показалась привлекательной.

Для получения результатов были использованы фото, в том числе отредактированные дизайнерами, в некоторых случаях приглашали женщин-добровольцев, демонстрировавших свои физические достоинства в одежде. Затем все данные были зафиксированы и проанализированы с учетом компьютерных технологий.

У ученых из Канзасского государственного университета, Университета Южной Каролины, Бофорт и Мичиганского университета-Флинт, проводивших такие исследования в один и тот же год, результаты полностью совпали.

Оказалось, что почти все американские мужчины в возрасте от 16 и до 60 лет в первую очередь обращают внимание на изгиб тела женщины и насколько у нее тонкая талия по отношению к груди и бедрам.

Именно эти данные стали наиболее ценными для представителей сильного пола, или, по крайней мере для их подсознания, поскольку в некоторых исследованиях визуальную оценку фиксировали даже приборы наблюдения. Ни на лицо, ни на шею, ни на грудь, так много и главное, в первую очередь, не обращали внимания испытуемые, как на талию, казавшуюся тонкой по отношению к пышным бедрам.

Ученые связывают это с тем, что подобное соотношение еще с доисторических времен считалось лучшим качеством у женщин для воспроизведения большого количества потомства и мужчины подсознательно это понимают и соответствующе реагируют.

Ягодицы и живот

Какую часть тела женщины представители сильного пола запоминают лучше всего, исследовали и в Манчестерском университете, Великобритания. Однако у европейских джентльменов вкусы оказались другими. Прежде всего мужчины Туманного Альбиона смотрели на ягодицы соотечественниц и моментально запоминали подтянутые и пышные.

Во вторую очередь они с удовольствием созерцали животики и уже последним - талии. Данные были получены словесно, непосредственно от самих испытуемых, и никакие приборы для измерения последовательности их изучения женщин-добровольцев в исследовании не применялись.

Поэтому насколько правдивы и точны полученные результаты, английским ученым судить трудно. Уверенность они высказали лишь в одном, что не только плоские животики и тренированные ягодицы дам заинтересовали представителей сильного пола, но и пышные женские формы тоже.

Лицо и глаза

В России подобное исследование проводил один из мужских интернет-журналов, опубликовав вопросы в форуме издания. Подписчики поделились своими наблюдениями и оказалось, что большинство российских мужчин в первую очередь обращают внимание на лицо женщины.

Физиономические привлекательные черты единогласно были поставлены на пьедестал, а на второе место - глаза.

Однако редакторы данного мужского интернет-журнала высказали предположение, что у россиян, исторически проживающих большую часть времени года в холодный, весенне-осенне-зимний период, когда люди носят на себе несколько слоев одежды, никакого другого шанса запомнить и оценить женщину просто не остается, как только по открытым участкам ее тела - лицу и глазам.

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