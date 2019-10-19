К 28-му дню рождения своей сестры-близнеца Мередит Горди Йейтс подготовил необычный подарок: он воссоздал фотографии из ее инстаграма с помощью котика, причем на многих снимках животное выступило в роли ребенка Мередит.

Горди, у которого своих детей нет, занял кошку Софи для фотосессии у других людей - сам он живет совершенно один. На кадрах, где кошечка выступает в качестве ребенка сестры Горди, она одета в соответствующую одежду.

Брат-шутник говорит, что подарок был сделан в попытке "угнаться за клевостью сестры".

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!