https://news.day.az/unusual/1167326.html Брат спародировал фотографии сестры-близняшки с помощью кота - ФОТО
Брат спародировал фотографии сестры-близняшки с помощью кота - ФОТО
К 28-му дню рождения своей сестры-близнеца Мередит Горди Йейтс подготовил необычный подарок: он воссоздал фотографии из ее инстаграма с помощью котика, причем на многих снимках животное выступило в роли ребенка Мередит.
Горди, у которого своих детей нет, занял кошку Софи для фотосессии у других людей - сам он живет совершенно один. На кадрах, где кошечка выступает в качестве ребенка сестры Горди, она одета в соответствующую одежду.
Брат-шутник говорит, что подарок был сделан в попытке "угнаться за клевостью сестры".
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