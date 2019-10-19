https://news.day.az/unusual/1167327.html Шарпей и котик — самые фотогеничные друзья на свете - ФОТО
Шарпей и котик — самые фотогеничные друзья на свете - ФОТО
Шарпей Паддингтон и его лучший друг котик по имени Батлер, вероятно, самая милая пара, что вы когда-либо видели. Они живут со своей хозяйкой Энни Джейкоб и тремя другими кошками на острове Тасмания и не расстаются почти никогда.
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