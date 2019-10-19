Внимание! После просмотра этого поста, возможно: А) вы захотите бросить свою сидячую работу в офисе и всерьез заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта; Б) поплавать в каяке вниз по горной реке... А пока наслаждайтесь новыми фотографиями, сделанными на камеру GoPro.

Как хорошо, что есть друзья! Ральф Тернер сделал это удивительное фото своего друга Декстера Марселино над Майями.

Полет на буксируемом парашюте над Мальоркой вместе с Франциско Ксавьером Альваресом-Оссорио Росселло!

Ронни Реннер на своем байке.

Бен Браун на каяке. Клайв Мэйсон сделал это фото себя и своей дочки. "Это был третий полет моей дочки... а сейчас она уже сама держит палку с камерой!" Знаменитый Келли Слэйтер бороздит волны. Где-то в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Патрик Райн: "Не сидите дома - исследуйте!" Джейкоб Андерсен играет в волнах в гавани в Дании. Источник

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