12 чарующих пейзажей, которые доказывают, что осень — гениальная художница!
Порой мы настолько заняты собственными проблемами, что даже не замечаем смену времен года. Переход от лета к осени - поистине волшебный период! Природа играет яркими красками, с деревьев опадают листья, будто напоминая, что всё меняется и не стоит на месте.
Укутайся в теплый шарф, купи тыквенный латте с нотками корицы в маленькой уютной кофейне и на мгновение останови свой взор на прекрасном. Меланхоличная красота осени завораживает и радует глаз!
Предлагаем посмотреть на чудесные пейзажи до и после того, как осень коснулась их своей чарующей рукой.
Северный Уэльс
Фото: Flickr
Фото: Flickr
Мост Гапстоу, Нью-Йорк, США
Фото: Jessica Jenney
Фото: Flickr
Японский клен
Фото: Kadek Susanto
Фото: Pete Wongkongkathep
Фасад дома
Фото: Imgur
Лесное озеро в Польше
Фото: Kacper Kowalski
Фото: Kacper Kowalski
Центральный парк, Нью-Йорк, США
Фото: Flickr
Фото: Vivienne Gucwa
Цветочный парк Хитачи, Япония
Фото: 500px
Фото: Flickr
Виадук Гленфиннан, Шотландия
Фото: Martin Molcan
Фото: Flickr
Островок, Польша
Фото: Kacper Kowalski
Фото: Kacper Kowalski
Долина Капитолийского залива
Фото: Flickr
Фото: Alex Burke
Замок Килхурн, Шотландия
Фото: Flickr
Фото: Flickr
Маяк, Мичиган, США
Фото: Flickr
Фото: Ajay Thakur
В большинстве случаев красота у нас под носом. Самое время выйти на природу и вдохновиться неимоверными осенними трансформациями. Поделись прекрасным с друзьями с помощью социальных сетей!
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