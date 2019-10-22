Все знают о том, что деньги нужно откладывать каждый месяц, иметь сумму "на черный день" и многое другое, однако следует этим истинам далеко не каждый. В особенности проблемы с финансами нередко возникают у женщин, которым, как правило, необходимо больше средств, чем представителям сильного пола. Более того, есть 4 типа женщин, от которых деньги попросту "убегают" вне зависимости от суммы их заработка. Кто к этим женщинам относится? Выяснял Рамблер, передает Day.Az.

Любительницы строгих диет

Почти каждая девушка хоть раз пыталась ограничить свой рацион. Если диета крайне жесткая, обычно она завершается по одному сценарию, - женщина срывается, начинает есть еще больше и в итоге лишь набирает килограммы.

Похожая ситуация происходит и тогда, когда девушка начинает строго ограничивать себя в тратах. Поначалу кажется, что в этом нет ничего сложного. В конце концов, маникюр раз в две недели - не такая уж необходимость. Но постепенно строжайшая экономия на всем начинает провоцировать стресс. В конце концов, накопив нужную сумму и потратив добрую долю нервных клеток, женщина точно так же "срывается" и возвращается к привычному образу жизни транжиры, из-за чего так и не обретает финансовую стабильность.

Шопоголики

В культовом сериале "Секс в большом городе" есть эпизод, где главной героине нужно срочно покупать квартиру, но за 40 лет жизни она так и не отложила ни цента. Вместо этого девушка регулярно баловала себя модными туфлями за 400 долларов и дорогостоящими развлечениями. Если ваша зарплата выше среднего, не стоит отказывать себе в приятных покупках, однако делать их нужно с умом. Прежде, чем купить очередной кашемировый шарф, коих в гардеробе скопилось не меньше 10 штук, подумайте, не лучше ли отложить деньги на что-то более существенное и долговечное.

Девушки с низким заработком

Для людей, чья зарплата ниже средней, советы финансовых экспертов о том, что ежемесячно необходимо откладывать по 10-20% от заработка, звучат абсурдно. Если даже 10% слишком высокая планка, человек не пытается начать копить в принципе. В конечном счете такие люди, если и выходят на средний уровень дохода, по-прежнему живут с привычной установкой "денег нет".

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