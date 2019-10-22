Как правило, еда в самолете не отличается особой питательностью или изысканным вкусом, поэтому не все соглашаются на нее. На коротких перелетах это сендвич, а при более длительных авиакомпании предоставляют более сытные обеды. Рамблер рассказывает, почему не стоит отказываться от перекуса на высоте, передает Day.Az.

Несмотря на большое разнообразие в меню и возможность заказа отдельного питания на борт, некоторые люди противятся и отказываются от самолетной еды. Однако это может быть не очень хорошо для организма. Во-первых, вкусовые ощущения на высоте сильно отличаются от того, что происходит на земле. Именно поэтому многим нравится томатный сок. Еду для самолетов готовят специальные компании, которые учитывают нехватку определенных веществ на борту. Они подбирают определенное сбалансированное питание и делают так, чтобы пассажиры ощутили ее вкус, так как рецепторы притупляются при перепадах давления. По этой же причине не нужно брать на борт еду из дома.

Еще одна причина, почему нужно брать еду в самолете - деньги. Вы наверняка слышали, что расходы на закупки составляют около половины стоимости авиабилетов. Если вы не любите еду на борту, тогда зачем переплачивать. С таким же успехом можно взять билет на лоукостер, где еду даже не предлагают. Тем, у кого нет желания перекусывать в самолете, многие советуют брать еду с собой. Наверняка после длительного перелета и отсутствия питания захочется есть. В случае, если после самолета у вас будет трансфер до отеля, поесть вы сможете еще нескоро.

У некоторых людей самолетная еда ассоциируется с началом приятного путешествия. Они делают из этого особый ритуал, который поднимает настроение. Не обязательно заставлять себя есть на борту самолета, если вы этого не хотите.

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