В попытках сэкономить люди нередко приобретают дорогостоящую технику с рук. Для кого-то такая сделка и правда оказывается выгодной, а вот другие становятся жертвами мошенников. Чтобы избежать неприятной ситуации, Рамблер выяснил, как правильно покупать телефоны с рук, передает Day.Az.

Проведите диагностику неисправностей заранее

Пара царапин на корпусе - не беда. А вот изношенная батарея, сколы на экране и неисправности железа - проблемы гораздо серьезнее. Чтобы не приобрести смартфон с "сюрпризом" попросите у продавца крупные фото торцов и граней смартфона, протестируйте батарею на заявленную емкость (например, с помощью приложения AccuBattery), а также проверьте наличие электронной гарантии по серийному номеру.

Сравните характеристики

Некоторые производители настолько набили руку, что отличить смартфон-подделку от подлинного товара практически невозможно. К примеру, китайские iPhone с оболочкой в стиле iOS на базе Android встречаются повсеместно. Как правило, у копий иной процессор, меньший объем памяти и более низкая емкость батареи. Чтобы не рисковать, загляните в параметры устройства, - пусть продавец зайдет в настройки телефона и сделает скриншоты.

Не вносите предоплату

Главная цель мошенников - деньги. Именно поэтому они просят предоплату, а затем исчезают. Вот несколько хитрых предлогов, с помощью которых они попытаются обчистить жертву:

"Товар очень популярный, покупателей много. Продам тому, кто быстрее переведет предоплату".

"Желающих купить очень много! Телефон достанется тому, кто переведет максимальную предоплату".

"Отправлю товар наложенным платежом. Но чтобы доехать до сервиса отправки и убедиться, что вы правда хотите купить, мне нужны деньги".

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