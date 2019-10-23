В Сети подсчитывают количество треугольников на рисунке, изображающем многоконечную звезду. На первый взгляд задача кажется простой, однако правильно справляется с ней всего 1% пользователей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

По словам ученых, умение изолировать и подсчитать на рисунке различные геометрические фигуры тесно связано со способностью мозга к обработке визуальной информации. По словам авторов задачи, статистические данные показали, что с подсчетом треугольников на рисунке лучше справляются молодые участники в возрасте 18-24 лет. А вот те, кому уже 55-64, показывают самые низкий результат, подтверждая мнение о том, что с годами скорость обработки информации в мозге падает.

Всем желающим авторы задачи предлагают четыре варианта ответа на вопрос о том, сколько треугольников изображено на рисунке. Какой из них кажется вам правильным?

1. 9

2. 30

3. 18

4. 31

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