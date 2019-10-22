Жители Швейцарии в среднем остаются самыми богатыми в мире. Об этом говорится в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленном банком Credit Suisse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, к середине 2019 года уровень благосостояния на душу взрослого населения Швейцарии возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8 тысячи долларов и составил 564,7 тысячи долларов.

Исследование также показало, что около двух третей взрослого населения страны имеют активы свыше 100 тысяч долларов, а 12 процентов составляют долларовые миллионеры.

Второе место в рейтинге благосостояния занимают США (плюс 11,9 тысячи долларов за год на человека), следом идут Япония (плюс 9,2 тысячи долларов) и Нидерланды (плюс 9,16 тысячи долларов).

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