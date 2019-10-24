Диетолог рассказала, что нельзя добавлять в чай
Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как правильно пить чай и какие из популярных добавок лучше всего исключить. По словам эксперта, для чая отлично подходят лимоны и варенье, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
А вот любителям чая с мёдом диетолог посоветовала найти другую добавку по вкусу. Она сообщила, что хоть мёд и не приносит вред в сочетании с чаем, но и пользы от такой пары тоже лучше не ждать. Также Соломатина предупредила о вреде чая с молоком.
"Не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе", - рассказала врач.
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