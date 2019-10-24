В Сети набирает популярность забавный видеоролик, в котором запечатлено, как несколько сурков устроили небольшую потасовку, пытаясь получить вкусности от человека. На записи видно, как грызуны расталкивают друг друга в надежде забрать лакомство себе, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

На момент публикации новости ролик на сайте Imgur.com посмотрели более 100 тысяч человек.

В комментариях под записью зрители высказали свой восторг от увиденного.

"Ахахах, напоминает мою большую семью во время обеда (у нас пятеро детей)", - написал один из пользователей ресурса.

Некоторые зрители, напротив, заявляли автору ролика о своем возмущении, указывая ему на то, что животных нужно было не дразнить едой, а взять и покормить, пишет Ridus.

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