Используйте возможности, которые открывает этот удивительный день! Звезды гороскопа подсказывают, что сегодня нет ничего невозможного. Эмоции будут очень глубоки и сильны, но достаточно всего лишь сохранить в своей душе равновесие, и тогда любые дела будут удаваться легче обычного. Не разменивайтесь на пустяки. Любовь, общение, деньги - вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.

Овен

Сегодня весь день Овен может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Овна тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Овна было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Телец

Сегодня Телец может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Тельцу не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Рак

Сегодняшний день у Рака обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Раку так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Рак и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Лев

Вот день, когда благополучие Льва может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Льву также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Дева

Сегодня планы Девы могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Дева не хочет оказаться у разбитого корыта, ей не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Весы

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Весов, вынуждая их плыть против течения. Сами же Весы в эти моменты могут испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Весы рискуют набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Скорпион

Сегодня день у Скорпиона полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Стрелец

Сегодня Стрельцу потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Стрельца. Одним словом, в этот день Стрельцу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Козерог

Сегодня голова Козерога будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Козерогу максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Водолей

Сегодня Водолею не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Водолею будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Водолея они будут играть только время от времени.

Рыбы

Сегодня в течение дня Рыбы не раз могут испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у них настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в их душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Рыб, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

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