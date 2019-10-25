Да, мужчинам угодить трудно. Практически все каноны красоты менялись из-за их желаний. Сейчас с этим проще, женщины получили больше свободы. И, как правило, парням не нравятся одинаковые вещи, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Утиные губы

Не путать с губами Анджелины Джоли. Аккуратные пухлые губки - это и правда красиво и сексуально. Но многие барышни решают, что чем больше, тем лучше. Эффект поражает воображение. Разумеется, с таким пятном на лице девушка станет заметна, а мужчины будут сворачивать шеи. Только вот штабелями они будут складываться от ужаса. Трудно назвать привлекательной ту, у которой губы под собственной тяжестью не открываются.

Сильная худоба

Если ты весишь 40 килограмм от природы, то этот пункт нужно пропустить. А вот если такой вес - результат голоданий, изнурительных тренировок и средств для похудения, то нужно громыхать костями к психологу. Да, именно так относятся адекватные мужчины к очень тощим барышням. Близость к анорексии несовместима со здоровьем.

А нормальный парень хочет иметь женщину, которую не унесет ветром. Кейт Мосс, конечно, хороша, но только на подиуме.

В жизни ее вес больше пугает, чем вызывает желание.

Странные брови

Еще десять лет назад в моде были тонкие веревочки вместо бровей. Потом моду шатнуло в обратную сторону. Вспомните якутскую девушку с бровями на пол-лба. И я сейчас не преувеличиваю. Если ты хочешь, чтобы брови тебя украшали, то нужно запомнить несколько правил.

Они должны быть адекватной ширины, которая подходит под тип лица; цвет - на пару оттенков темнее цвета волос; начинаться у переносицы, заканчиваться над уголком глаза.

Постарайся избегать строгих линий, в моде - естественность.

Когти вместо ногтей

Нет, ногти по 3 см в длину и острозаточенные - это не про красоту. Скорее будут бояться рядом стоять. Мало ли, как ты рукой махнешь, можно и без глаз остаться. Да и такой маникюр плохо сочетается с женской нежностью и слабостью. Лучше убери длину и выбери спокойные тона лака.

Неестественный загар

А точнее - обилие бронзера и автозагара. Даже самые хорошие средства не заменят солнечные ванны или солярий. Причем с кремами есть большой риск переборщить. Как ты относишься к курице-гриль? Да, это очень аппетитно. Но ты ведь не курица? Так что срочно смывай всю эту красоту

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