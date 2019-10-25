Все вещи, которые нас окружают, имеют определённую энергетику. Одни предметы, подобно магниту, притягивают удачу, везение, богатство, а другие - наоборот, отталкивают. Специалисты в области биоэнергетики поделились информацией о том, какие вещи могут лишить везения и не навлечь неприятности, и поэтому лучше всего будет - как можно скорее от них избавиться.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Сломанная символика богатства и удачи

Талисманы, амулеты и прочие атрибуты, способные привлекать удачу и успех, должны всегда быть в отличном состоянии. В противном случае они будут действовать в противоположном направлении, притягивая одни неудачи.

Искусственные цветы или засушенные букеты

Увядшие букеты обладают очень плохой энергетикой и представляют опасность для жильцов дома. Как и искусственные цветы, они отнимают у человека удачу и успех, а вместо этого притягивают различные трудности. Это будет происходить до тех пор, пока данный предмет находится в доме.

Продукты питания с истекшим сроком годности

Засохшая, испорченная является мощным источником негативной энергии. Это может быть залежавшаяся крупа, протухшее мясо, сгнившие овощи или прочие продукты, непригодные для употребления в пищу. Всё это также отпугивает удачу и притягивает проблемы.

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