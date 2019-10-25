Всем известна поговорка "Шило в мешке не утаишь". Но вряд ли многие знают, что речь тут, в общем-то, вовсе не об остром предмете, который все сразу себе представляют. Изначальное значение поговорки раскрывает Рамблер, передает Day.Az.

На самом деле, "шилом" моряки с давних времен называли спирт, а получило это спиртное свое странное название, благодаря смекалке матросов. Дело в том, что спиртное на кораблях раньше хранили в специальных водонепроницаемых мешках. Кто-то из историков упоминает кожаные бурдюки, другие говорят о прорезиненных. Но в одном они сходятся: это были мешки, занимающие не так много места, как, например, бочки, и очень удобные для хранения "пламенной жидкости".

Причем каждый раз после того, как матросам наливали непременную чарку спирта перед обедом, эти мешки крепко завязывали и опечатывали, чтобы члены команды не покушались на ценный продукт. Однако моряки нашли выход из положения: они стали прокалывать мешки шилом и сливать содержимое. Такое спиртное, добытое при помощи шила, начали называть "шильным" или попросту "шилом".

Так что известная поговорка, "приправленная" новыми знаниями о шиле, приобретает совсем иное звучание.

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