Привычки женщин в еде, которые раздражают мужчин
Day.Az со ссылкой на Рамблеррасскажет о привычках женщин в еде, которые раздражают мужчин.
Главное - помада
Многие девушки берегут помаду на губах и пытаются есть и пить с открытым ртом. Выглядит неестественно и неприятно!
Как передает .
Онлайн режим
Если пришли на встречу или свидание, отвлекитесь от телефона. Собеседнику не хочется ощущать себя третьим лишним. Друзья в виртуальном мире подождут!
Кто ел из моей тарелки
Сильный пол ненавидит, когда любимая ест из его тарелки. Если решили, что достаточно салата и десерта и ошиблись - не таскайте свиные ребрышки у мужчины. Закажите себе отдельное блюдо!
Все дело в чае
Мужчины с равнодушием относятся к чистоте жилплощади, но недопитый чай их бесит! Если пришли в гости - допейте и помойте за собой кружку. На всякий случай!
И грустно, и вкусно
У дам есть такая слабость - объедаться от тоски. А потом жалеть об акте обжорства и жаловаться на судьбу второй половинке.
Сам ешь
Мужчины не любят, когда девушка просит заказать блюдо на его вкус. А потом демонстративно морщиться или отказывается есть.
Дирижер
Женщинам свойственно эмоционально жестикулировать. В ресторане на первом свидании, да еще и со столовыми приборами в руках. Выглядит некрасиво и опасно для собеседника.
Не хочешь - не ешь
Мужчины не любят, когда девушки сидят на диетах. Если себя ограничиваете в еде, не стоит сообщать в подробностях об этом сильной половине. Поверьте, ему это не интересно!
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