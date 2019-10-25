Day.Az со ссылкой на Рамблеррасскажет о привычках женщин в еде, которые раздражают мужчин.

Главное - помада

Многие девушки берегут помаду на губах и пытаются есть и пить с открытым ртом. Выглядит неестественно и неприятно!

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Онлайн режим

Если пришли на встречу или свидание, отвлекитесь от телефона. Собеседнику не хочется ощущать себя третьим лишним. Друзья в виртуальном мире подождут!

Кто ел из моей тарелки

Сильный пол ненавидит, когда любимая ест из его тарелки. Если решили, что достаточно салата и десерта и ошиблись - не таскайте свиные ребрышки у мужчины. Закажите себе отдельное блюдо!

Все дело в чае

Мужчины с равнодушием относятся к чистоте жилплощади, но недопитый чай их бесит! Если пришли в гости - допейте и помойте за собой кружку. На всякий случай!

И грустно, и вкусно

У дам есть такая слабость - объедаться от тоски. А потом жалеть об акте обжорства и жаловаться на судьбу второй половинке.

Сам ешь

Мужчины не любят, когда девушка просит заказать блюдо на его вкус. А потом демонстративно морщиться или отказывается есть.

Дирижер

Женщинам свойственно эмоционально жестикулировать. В ресторане на первом свидании, да еще и со столовыми приборами в руках. Выглядит некрасиво и опасно для собеседника.

Не хочешь - не ешь

Мужчины не любят, когда девушки сидят на диетах. Если себя ограничиваете в еде, не стоит сообщать в подробностях об этом сильной половине. Поверьте, ему это не интересно!

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