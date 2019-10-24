Палеоклиматические реконструкции, выполненные на основе изучения ископаемых кораллов, указывают на то, что причиной заката древнейшей Аккадской империи стали климатические изменения. Участившиеся в зимний период песчаные бури привели к упадку сельского хозяйства и уходу людей из региона Междуречья. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Аккадская империя - древнейшее государство мира, существовало в Месопотамии в XXIV- XXII веках до нашей эры. Процветающие города империи были внезапно покинуты людьми 4100 лет назад. После этого Междуречье оставалось безлюдным в течение 300 лет.

Предыдущие исследования состава почв показали, что в последние десятилетия существования империи климат в регионе стал более жарким и засушливым, а увеличение в почвах доли эолового материала позволяет предполагать, что песчаные бури стали в этот период частым явлением.

Ученые из Хоккайдского (Япония) и Кильского (Германия) университетов решили проверить "климатическую" гипотезу гибели Аккадской империи по ископаемым кораллам. Состав скелетов этих морских организмов позволяет с большой точностью проводить палеоклиматические реконструкции.

Исследователи собрали на северо-восточном побережье Омана образцы кораллов рода Porites возрастом 4100 лет Возраст был определен радиоуглеродным методом. В аккадскую эпоху колонии этих кораллов формировались в прибрежной зоне, и в их составе отразились важнейшие климатические параметры - уровень моря и температура поверхностного слоя воды.

Был проведен геохимический анализ образцов, а затем на основе таких показателей, как отношение стронция к кальцию и соотношение стабильных изотопов кислорода (δ18O) - выполнены реконструкции температурных и гидрологических изменений в районе до, во время и после заката империи. Полученные данные сравнивались с современными образцами кораллов и метеорологической информацией.

Выяснилось, что в период, непосредственно предшествующий закату, в районе регулярно имели место внезапные и интенсивные засухи. В зимний период преобладающим стал северо-западный ветер - шамаль, приносящий из Сирийской пустыни тучи песка.

По мнению исследователей, многодневные песчаные бури и недостаток осадков вызвали серьезные проблемы в сельском хозяйстве, что, возможно, привело к социальной нестабильности и голоду. Два последних фактора и ранее рассматривались в качестве ключевых для упадка Аккадской империи. Но первопричина, вызвавшая социальные изменения, до последнего времени была неизвестна.

"Хотя официальным признаком распада Аккадской империи является вторжение в Месопотамию других групп населения, наши образцы окаменелостей служат окнами во времени, показывающими, что изменения климата значительно способствовали упадку империи", - приводит слова ведущего автора исследования Цуёси Ватанабэ (Tsuyoshi Watanabe) из Департамента естественных наук пресс-служба Хоккайдского университета.

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