https://news.day.az/unusual/1169183.html Минимализм во всей красе: 13 фотографий, в которых нет ничего лишнего
Минимализм во всей красе: 13 фотографий, в которых нет ничего лишнего
Минимализм прекрасен своей визуальной простотой. Отсутствие отвлекающих элементов в кадре особенно ценно в условиях непрерывного информационного потока, в котором пребывает современный человек. Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.com, отобрал для вас архитектурные, пейзажные, абстрактные фотографии, созданные в стиле минимализма. Неперегруженность композиции позволяет упиваться красотой простоты и сосредоточиться на сути.
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