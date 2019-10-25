По разрушительности, извержения вулканов в большинстве случаев уступают землетрясениям и цунами, но по зрелищности с этим стихийным бедствием ничто не сравнится, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

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