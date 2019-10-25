На камеру попал шершень, который отогнал кораллового аспида от другой мертвой змеи. Странный инцидент сняла на видео женщина по имени Евангелина Каммингс и опубликовала на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

На кадрах видно, как коралловый аспид яркого окраса пытается укусить за голову мертвую змею. Оба пресмыкающихся свисают с ветки розового куста.

Неожиданно в кадре появляется шершень, который подлетает к аспиду. Насекомое сначала село на живую змею, "пришлось" по ней, а потом направилось в сторону головы.

Резко аспид начал извиваться и раскачиваться. Автор видео предположила, что змея либо пыталась прогнать шершня, либо тот ее ужалил.

Сообщается, что в конце концов аспид сдался и уполз.

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