Всё когда-то бывает в первый раз, вот и маленькая жительница Огайо (США) испытала новый для себя опыт, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Малышке предложили отведать лимон, заранее предвкушая её реакцию, ведь до этого она никогда не пробовала нечто настолько кислое.

Девочка не разочаровала родителей, а наоборот - сильно их насмешила. Впрочем, не только мама и папа, но и зрители, посмотревшие видеоролик с корчащейся и делающей смешные рожицы гурманкой, от души повеселились. Вердикт главной героини ясен: пока она ещё не дозрела до такой странной еды.

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