Сегодня гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой. В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение и даже невинный флирт сегодня способны перерасти в глубокое чувство.

Овен

Сегодняшний день обещает щедро наполнить Овна позитивной, созидательной энергией! Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Овен вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Овен способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.

Телец

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Тельца достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Телец рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Близнецы

Сегодня судьба готова предоставить Близнецам едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Близнецы не сумели бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Близнецам, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Рак

Сегодня Рак может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Рака накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Лев

Сегодня Льву захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы - Лев все равно сделает по-своему. Сам же Лев при этом сегодня может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Лев не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.

Дева

Во всем, что касается денег и чувств, Дева сегодня будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Девы в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате - главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Весы

Сегодня Весы легко могут оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Весы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Весы сегодня способны легко склонить на свою сторону.

Скорпион

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Скорпионом. При этом сделано это будет весьма изящно - Скорпион может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово "нет".

Стрелец

Сегодня весь день Стрельцу будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Стрельцу останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Козерог

Сегодня Козерогу непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Козерога могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Водолей

Сегодня дела у Водолея обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Водолея проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

Рыбы

Сегодня Рыбы могут наглядно убедиться, что жизнь - это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в их задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Рыб не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

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