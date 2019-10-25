Любите ли вы сов так, как их любим мы? Фотограф Шамма Эсуф уж точно знает в них толк. Ее фотопроект "Совы знают все" - это серия поразительных фотопортретов сов, сделанных в различных регионах Малайзии, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

Несмотря на то, что совы могут выглядеть милыми, на самом деле все они - дикие хищники, прекрасные, гордые и беспощадные. Но Шамму Эсуф это не останавливает!

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