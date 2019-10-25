Семья Оскара Рамиреса Лопеса два месяца назад переехала в новый дом, где практически сразу обнаружились странности в поведении дочери мужчины, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Ребёнок упорно залезал в шкаф и постоянно играл там, несмотря на запреты. В очередной раз ругая дочку за непослушание и снимая её на видео, Оскар со страхом увидел, что, возможно, развлечения девочки имеют куда более зловещую подоплёку.

Похоже, в шкафу живёт паранормальный "друг" малышки, чья призрачная рука появилась в кадре и тут же скрылась.

Отец семейства отрицает, что видеоролик был отредактирован. Но стоит сказать, что многие зрители посчитали, что даже если кадры и постановочные, они всё равно получились интересными - "бу-эффект" вышел отличным.

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