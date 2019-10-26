Исследователи Медицинской школы Маунт-Синай в США и Карлстадского университета в Швеции назвали неожиданную причину снижения детского IQ, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как оказалось, всему виной химические вещества, которые содержатся в продуктах из пластика и в бытовой химии.

Ученые отмечают, что снижение уровня интеллекта прослеживается у детей, когда их матери подвергаются воздействию химикатов на первом триместре беременности.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи проследили за беременностью 718 шведок. Ученые изучили их кровь и мочу на 26 химических веществ. Помимо прочего учитывалось наличие пестицидов, фталатов и бисфенола А, - именно их используют при изготовлении пластика. Отрицательное влияние этих веществ на организм человека уже было доказано в других научных работах.

После этого ученые наблюдали за детьми тех же шведок в семилетнем возрасте и выявили зависимость между высокими показателями химических веществ в организмах женщин во время беременности и уровнем IQ их детей.

По мнению экспертов, наибольший вред умственному развитию малышей нанес бисфенол F.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın