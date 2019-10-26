https://news.day.az/unusual/1169545.html Мужчина случайно сделал подножку маленькой девочке во время предложения - ВИДЕО
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Мужчина случайно сделал подножку маленькой девочке во время предложения - ВИДЕО
Главный герой видео решился сделать предложение руки и сердца своей даме сердца и попросил одного из друзей запечатлеть этот момент на камеру. Мужчина встал на колено и достал кольцо, однако вся трогательность момента быстро улетучилась и сменилась неловкостью, когда идущая сзади девочка споткнулась об ногу влюбленного и упала, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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