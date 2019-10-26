https://news.day.az/unusual/1169581.html На что способен вертолет на радиоуправлении в руках профессионала - ВИДЕО
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На что способен вертолет на радиоуправлении в руках профессионала - ВИДЕО
Достаточно хорошо известный в узких и не очень кругах пилот радиоуправляемых вертолётов Tareq Alsaadi продемонстрировал мастер-класс по управлению винтокрылой машиной над водой. Крайне экстремальный пилотаж!
Находящийся под его управлением вертолет вытворяет нечто невообразимое, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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