Стамбульский художник-визуалист не просто совмещает разные фотографии. Он смешивает реальность и фантазии, создавая невероятно сюрреалистические изображения.

Многие занимаются фотоманипуляциями, но у Хусейна Шахина (Hüseyin Şahin) уникальный взгляд на своё занятие, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.com. Он расширяет границы человеческого воображения и создаёт пейзажи, которые выглядят, как самые смелые мечты или самые тревожные кошмары. Это зависит от того, какие ощущения у вас возникают от одной мысли, например, о хождении по шаткому мостику между двумя воздушными шарами в воздухе.

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