Американское исследовательское судно Okeanos Explorer в настоящее время занимается изучением дна Тихого океана у берегов Американского Самоа при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата Deep Discoverer. Как известно, на данный момент остаётся неизученным 95% мирового океана, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.

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