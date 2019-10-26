https://news.day.az/unusual/1169587.html Кто живет на дне Тихого океана: снимки, сделанные глубоководным аппаратом
Кто живет на дне Тихого океана: снимки, сделанные глубоководным аппаратом
Американское исследовательское судно Okeanos Explorer в настоящее время занимается изучением дна Тихого океана у берегов Американского Самоа при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата Deep Discoverer. Как известно, на данный момент остаётся неизученным 95% мирового океана, передает Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru.
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