Рано или поздно любая пара начинает вести семейный бюджет. Для кого-то совместное распределение финансов становится спасением, другие же - сталкиваются с десятком проблем. Происходит это из-за типичных ошибок, которые допускают влюбленные, начав вести семейный бюджет. Что это за ошибки и как их избежать? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Совершать крупные покупки в кредит

Решив отправиться в отпуск или приобрести автомобиль, многие люди используют не свои накопления, а кредиты. Как правило, выплатив один, они берут новый, ведь накопить денег так и не удалось. Постоянные займы лишают семью возможности финансово развиваться, ведь на оплату дорогостоящей покупки у пары уходят и текущие, и будущие расходы.

Пренебрегать резервным фондом

Какой бы заработок не был у человека, если за месяц он тратит всю свою зарплату, в один момент ему придется столкнуться с серьезными трудностями. Неслучайно финансовые эксперты рекомендуют всем и каждому ежемесячно откладывать определенный процент от зарплаты. Так вы вновь инвестируете в свое будущее и предохраняете себя от непредвиденных расходов, которые могут возникнуть на фоне проблем со здоровьем или увольнения.

Полностью отказываться от развлечений

Пока одни берут кредиты на бесполезные нужды, другие, твердо решив накопить n-нную сумму, отказывают себе в приятных мелочах день за днем: стаканчик кофе, поход в кино и даже покупка печатной книги - все это теперь под запретом. В результате такой строжайшей экономии человек лишь потратит еще больше денег на психотерапевта.

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