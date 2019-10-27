Ни для кого не секрет, что загрязненная атмосфера негативно сказывается на здоровье любого человека. В особой группе риска находятся беременные женщины.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Sustainability, высокий уровень загрязнения воздуха увеличивает вероятность замершей беременности. Так называется редкий тип невынашивания, при котором плод погибает в течение первого триместра, но организм не в силах распознать это, поскольку симптомов никаких нет.

Ученые выяснили это, проанализировав данные более 200 тысяч женщин, проживающих в Пекине, - городе, печально известном своим качеством воздуха. Все эти женщины были беременны в период с 2009 по 2017 год, - у 17500 из них была замершая беременность. После этого исследователи сравнили данные с уровнем четырех основных загрязнителей: тонкодисперсных твердых частиц, диоксида серы, озона и окиси углерода.

После учета профессии и возраста женщин ученые обнаружили, что повышенные уровни каждого из четырех загрязнителей оказались связаны с увеличением рисков как выкидыша, так и замершей беременности.

В данный момент исследователи затрудняются ответить на вопрос, как именно загрязнение воздуха увеличивает эти риски, но работа продолжается. Однако ученые уже рекомендуют беременным женщинам, проживающим в мегаполисах, проводить как можно больше времени за городом на природе.

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