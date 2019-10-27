Люди привыкли оправдывать сложным характером все странные особенности своего поведения. Однако, как выяснил Рамблер, эксперты считают, что некоторые наши привычки и черты на самом деле могут указывать на серьезные психические расстройства, передает Day.Az.

Чистюля - не всегда хорошо

Стремление к чистоте в большинстве случаев можно считать положительной чертой человека. Но вот если малейшее отклонение от идеала вгоняет вас в тревожное состояние, стоит задуматься о своем психическом состоянии

Так, маниакальное стремление к идеальной чистоте называют одним из частых симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. Это психическое расстройство встречается довольно часто и характеризуется навязчивыми пугающими мыслями и повторяющимися утомительными действиями.

Привычка слишком часто мыть руки, например, говорит о том, что ваше психологическое состояние нестабильно.

Не надо стесняться

Скромность и стеснительность, говорят, украшает женщину. Только вот специалисты утверждают, что излишняя стеснительность может перерасти в тотальное отчуждение от социума, которое уже грозит развитием психических расстройств.

В частности, звоночком может стать и то, что вы стараетесь избегать личных контактов, боитесь телефонных звонков, стремитесь к удаленной работе и минимизируете общение с друзьями.

Такая гипертрофированная интроверсия может привести к шизоидному расстройству личности, которое характеризуется отсутствием близких друзей, склонностью часто мечтать и чрезмерной чувствительностью.

Опять паранойя

Привычка всех подозревать зачастую может быть не просто особенностью характера, но и симптомом параноидного расстройства личности.

Так, что стремление проверять странички в соцсетях своего партнера, взламывать его почту и прослушивать телефонные разговоры - вполне реальные сигналы проблем со здоровьем.

Кроме того, если вы ищете скрытый смысл в незначительных событиях и поступках людей, никому не доверяете и считаете всех кроме себя виноватыми, скорее всего, вам стоит обратиться к специалисту.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın