Особенности характера, которые на самом деле психрасстройства
Люди привыкли оправдывать сложным характером все странные особенности своего поведения. Однако, как выяснил Рамблер, эксперты считают, что некоторые наши привычки и черты на самом деле могут указывать на серьезные психические расстройства, передает Day.Az.
Чистюля - не всегда хорошо
Стремление к чистоте в большинстве случаев можно считать положительной чертой человека. Но вот если малейшее отклонение от идеала вгоняет вас в тревожное состояние, стоит задуматься о своем психическом состоянии
Так, маниакальное стремление к идеальной чистоте называют одним из частых симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. Это психическое расстройство встречается довольно часто и характеризуется навязчивыми пугающими мыслями и повторяющимися утомительными действиями.
Привычка слишком часто мыть руки, например, говорит о том, что ваше психологическое состояние нестабильно.
Не надо стесняться
Скромность и стеснительность, говорят, украшает женщину. Только вот специалисты утверждают, что излишняя стеснительность может перерасти в тотальное отчуждение от социума, которое уже грозит развитием психических расстройств.
В частности, звоночком может стать и то, что вы стараетесь избегать личных контактов, боитесь телефонных звонков, стремитесь к удаленной работе и минимизируете общение с друзьями.
Такая гипертрофированная интроверсия может привести к шизоидному расстройству личности, которое характеризуется отсутствием близких друзей, склонностью часто мечтать и чрезмерной чувствительностью.
Опять паранойя
Привычка всех подозревать зачастую может быть не просто особенностью характера, но и симптомом параноидного расстройства личности.
Так, что стремление проверять странички в соцсетях своего партнера, взламывать его почту и прослушивать телефонные разговоры - вполне реальные сигналы проблем со здоровьем.
Кроме того, если вы ищете скрытый смысл в незначительных событиях и поступках людей, никому не доверяете и считаете всех кроме себя виноватыми, скорее всего, вам стоит обратиться к специалисту.
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