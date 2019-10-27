Психиатр-нарколог Михаил Зобин рассказал об основных симптомах алкоголизма и объяснил разницу между здоровым человеком и человеком, не способным контролировать свое желание выпить. По его словам, признаков всего четыре, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В первую очередь у здорового человека уменьшается тяга к алкоголю после того, как он выпил рюмку или две. У алкоголика все наоборот. Пока он трезв, он в состоянии контролировать свою тягу к спиртному, но выпив сто граммов, его "срывает" - контроль теряется, а желание увеличивается в несколько раз.

"Дальше он может выпить и бутылку, и две, а то и уйти в недельный запой", - рассказал медик.

Второй признак - так называемая "система шлюзов". Как отметил специалист, здоровый человек тоже может не рассчитать свои силы и перепить, например, за компанию. В этом случае, реагируя на отравление, организм освободится от излишков алкоголя - человека вырвет. Что касается алкоголика, то его никогда не рвет, "он может пить хоть до смерти", предупредил Зобин.

Кроме того, здорового человека будет мутить при одной мысли о спиртном "наутро после", а алкоголик хочет опохмелиться. И последнее - "для алкоголика пройти мимо винного отдела супермаркета - каждый раз подвиг", - заключил он.

Тем не менее, как пояснил главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, тяга и предрасположенность - еще не болезнь. Медик заверил, что человека убивает не алкоголизм, под которым подразумевается болезненное влечение к алкоголю, а злоупотребление.

"Есть алкоголики, которые не употребляют вообще, а есть здоровые люди, которые злоупотребляют каждые выходные", - рассказал он.

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