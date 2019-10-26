Ученые открыли нового жука и назвали его в честь 15-летней экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Неизвестного ранее жучка открыл сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби. Насекомое ученые решили назвать Nelloptodes gretae.

"Ты никогда не будешь слишком маленьким, чтобы изменить мир", - объяснили свою позицию сотрудники музея.

В природе эти жуки встречаются довольно часто, но из-за маленьких размеров (чуть меньше 1 мм) ранее были практически неизвестны науке. Также сообщается, что у них нет глаз и крыльев - зато есть рожки, похожие на косички.

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