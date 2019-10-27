Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
Специалисты из Университета штата Иллинойс выяснили, что картофельное пюре может стать альтернативой специальному углеводному гелю во время длительных тренировок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В исследовании принимали участие 12 человек, которые преодолевали на велосипеде в среднем 267 километров еженедельно. Испытуемых разделили на три группы: одни употребляли во время тренировок воду, вторые - углеводный гель, третьи - картофельное пюре.
Во время эксперимента у участников замеряли уровень глюкозы в крови и температуру, а также следили за состоянием ЖКТ и интенсивностью упражнений.
Специалисты выяснили, что концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой у тех, кто употреблял гели и картофельное пюре. Кроме того, эти две группы показывали лучше результаты, чем те, кто пил только воду.
Однако у употреблявших пюре болел желудок, а также было вздутие живота. Ученые считают, что это может быть связано с объемом потребления картофеля.
"В целом наше исследование подтверждает концепцию, показывающую, что спортсмены могут использовать цельные пищевые источники углеводов в качестве альтернативы коммерческим продуктам", - подытожил руководитель исследования профессор Николас Бурд.
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