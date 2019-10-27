Специалисты из Университета штата Иллинойс выяснили, что картофельное пюре может стать альтернативой специальному углеводному гелю во время длительных тренировок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В исследовании принимали участие 12 человек, которые преодолевали на велосипеде в среднем 267 километров еженедельно. Испытуемых разделили на три группы: одни употребляли во время тренировок воду, вторые - углеводный гель, третьи - картофельное пюре.

Во время эксперимента у участников замеряли уровень глюкозы в крови и температуру, а также следили за состоянием ЖКТ и интенсивностью упражнений.

Специалисты выяснили, что концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой у тех, кто употреблял гели и картофельное пюре. Кроме того, эти две группы показывали лучше результаты, чем те, кто пил только воду.



Однако у употреблявших пюре болел желудок, а также было вздутие живота. Ученые считают, что это может быть связано с объемом потребления картофеля.

"В целом наше исследование подтверждает концепцию, показывающую, что спортсмены могут использовать цельные пищевые источники углеводов в качестве альтернативы коммерческим продуктам", - подытожил руководитель исследования профессор Николас Бурд.



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