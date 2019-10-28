В Оксфорде отныне запрещено хлопать на студенческих мероприятиях. Об этом сообщает издание Daily mail, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Местные считают, что таким образом они сделают подобные массовые собрания более доступными для людей с тревожными расстройствами.

Вместо хлопков предлагается использовать жест "джазовые руки" из британского языка жестов. Поднятые вверх ладони люди будут крутить из стороны в сторону вместо того, чтобы громко хлопать в ладоши.

Инициативу уже встретили с должной толикой недоумения.

Британский комик Эндрю Дойл под именем своего вымышленного персонажа Титании МакГрат написал в твиттере саркастический пост:

"Так горжусь студенческим сообществом Университета Оксфорда. Они добились запрета аплодисментов.

Такими темпами скоро все виды звуковой коммуникации будут под запретом. Только в полной тишине мы сможем выражать свое мнение"

- заключил он.

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