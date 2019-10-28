Как выглядели гаджеты прошлого - ФОТО
Что-то нам подсказывает, что вы бы сейчас променяли свой новенький навороченный телефон на пару минут игры в тамагочи или тетрис. Day.Az со ссылкой на Рамблер предлагает вспомнить, какие гаджеты были в детстве поколения 90-х.
Тамагочи
Тамагочи - это домашний виртуальный питомец, который был у каждого ребенка и даже взрослого. За ним нужно было ухаживать, вовремя кормить, поить и укладывать спать.
Изначально это устройство было придумано для будущих мам.
Пейджер
Представьте, что ваш телефон может только получать сообщения. А чтобы отправить сообщение нужно звонить оператору, чтобы продекламировать сообщение.
Сейчас это кажется чем-то безумным, а в то время было обычным делом.
Волк и яйца
На прилавках советских магазинов игра "Ну, погоди!" появилась в 1984 году. И в тот же момент стала самой желанной игрушкой.
Суть игры проста волк с корзиной должен поймать все яйца.
Тетрис
Что касается этой игры, то она точно была в каждом доме. Интересно, что тетрис был разработан советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году.
Тетрис вы можете и сейчас скачать на свои телефоны, но тех ощущений от игры вы уже не получите.
Кассетный плеер и CD-плеер
Все началось именно с кассетных плееров, они работали от двух батареек, которых хватало всего на два часа. Спустя время, на смену кассетным пришли CD-плееры.
А уже потом появился интернет и MP3-файлы, которые заменили навороченный гаджет того времени.
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