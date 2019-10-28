Что-то нам подсказывает, что вы бы сейчас променяли свой новенький навороченный телефон на пару минут игры в тамагочи или тетрис. Day.Az со ссылкой на Рамблер предлагает вспомнить, какие гаджеты были в детстве поколения 90-х.

Тамагочи

Тамагочи - это домашний виртуальный питомец, который был у каждого ребенка и даже взрослого. За ним нужно было ухаживать, вовремя кормить, поить и укладывать спать.



Изначально это устройство было придумано для будущих мам.

Пейджер

Представьте, что ваш телефон может только получать сообщения. А чтобы отправить сообщение нужно звонить оператору, чтобы продекламировать сообщение.



Сейчас это кажется чем-то безумным, а в то время было обычным делом.

Волк и яйца

На прилавках советских магазинов игра "Ну, погоди!" появилась в 1984 году. И в тот же момент стала самой желанной игрушкой.



Суть игры проста волк с корзиной должен поймать все яйца.

Тетрис

Что касается этой игры, то она точно была в каждом доме. Интересно, что тетрис был разработан советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году.



Тетрис вы можете и сейчас скачать на свои телефоны, но тех ощущений от игры вы уже не получите.

Кассетный плеер и CD-плеер

Все началось именно с кассетных плееров, они работали от двух батареек, которых хватало всего на два часа. Спустя время, на смену кассетным пришли CD-плееры.

А уже потом появился интернет и MP3-файлы, которые заменили навороченный гаджет того времени.

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