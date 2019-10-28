Вы идёте по улице своей обычной дорогой, как вдруг, ни с того ни с сего, в голове всплывает образ из далёкого прошлого. Скажем, связанный с человеком, о котором вы не вспоминали уже несколько лет или с незначительным событием, которое, казалось бы, давно и надёжно забыто.

Через минуту это воспоминание уносится с общим потоком мыслей и исчезает так же внезапно, как и появилось. Подобные воспоминания время от времени всплывают в памяти большинства из нас, и без какой бы то ни было видимой причины.

Есть и ещё более странная разновидность подобных "наплывов". Это когда в памяти появляется слово или зрительный образ, которые вообще ни к чему не имеют отношения. Это как внезапно почувствовать, что слово "апельсин" как-то связано с тёркой для сыра. Такие "наплывы" кажутся ещё более странными, потому как вы не можете найти никакой связи со своим прежним опытом: ни с событиями, ни с местами, ни с людьми. Мысль, лишённая всякого автобиографического контекста.

Такое происходит не со всеми, но со многими. Когда психологи заинтересовались этими невольными воспоминаниями, то обнаружили, что в среднем они возникают у человека один раз в день, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Чаще всего это происходит во время рутинных занятий: когда человек идёт по знакомой улице, чистит зубы или одевается. То есть, когда концентрации внимания не требуется и мысль может свободно блуждать.

В некоторых случаях, человек может отыскать причины возникновения таких "наплывов".

Психолог, занимавшийся этим вопросом, описывал это мысленное расследование участника эксперимента Л.К. таким образом:

"...когда Л.К. выбрасывала использованный пакет в мусорное ведро, в её сознании возникло слово "Акапулько", а поскольку она не имела никакого представления, откуда оно взялось и почему, то обратилась за помощью к членам своей семьи. К немалому удивлению Л.К. выяснилось, что Акапулько упоминался в телепередаче 45 минут назад".

Случай, когда удавалось отследить причину "наплыва" не редкость. Исследователи Квавилашвили и Мандлер провели опрос и выяснили, что слова и образы, которые кажутся взявшимися с потолка, на самом деле появляются не просто так.

Иногда это связано с ассоциациями: например, упоминание о Новом годе может привести к тому, что позже в голове вдруг начинает звучать песенка "В лесу родилась ёлочка".

Или это может быть связано с созвучием слов: например, образ песчаного пляжа, который всплывает от вида бананов в магазине (бананы и Багамы - созвучны).

Тот факт, что во многих случаях причина внезапного "наплыва" может быть отслежена, говорит о том, сколько информации наш мозг обрабатывает вне нашего сознания.

Удивительно, что многие неожиданные воспоминания возникают спустя недели и месяцы после того, как "механизм" для них запущен. Это значит, что все эти слова, образы и идеи могут храниться в голове довольно долго. Иногда подобные "наплывы" даже считают особенностью креативного мышления, поскольку "случайные" ассоциации часто помогают справляться с творческими задачами.

"Наплывы" - ещё одно свидетельство, что наш мозг регистрирует гораздо больше информации, чем мы способны осознать. К счастью, большинство неожиданных мыслей и образов успешно подавляется - в противном случае мы были бы вообще не в состоянии сосредотачиваться.

Так что в следующий раз, когда в вашей голове возникнет воспоминание из далёкого прошлого, знайте: скорее всего, оно было спровоцировано чем-то, что вы видели, слышали или о чём думали недавно, даже если вы не можете обнаружить этой связи.

А вот... почему возникают именно эти воспоминания, а не какие-нибудь другие - всё ещё остаётся тайной.

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