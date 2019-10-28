Оказывается, музыкальные вкусы начинают проявляться уже в 13-14 лет. К тому времени как нам исполнится 20, эти вкусы уже довольно крепко закрепляются.

Исследования показали, что к 33 годам большинство из нас перестают слушать современную музыку, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff. Между тем, популярные песни, которые появились, когда вам было 13-15 лет, скорее всего, будут оставаться довольно популярными в вашей возрастной группе до конца жизни.

Этому может быть научное объяснение. Есть свидетельства того, что способность мозга определять тонкие различия между аккордами, ритмами и мелодиями с возрастом ухудшается. Так что для пожилых людей новые, малознакомые песни могут звучать "одинаково".

Но, возможно, есть и более простые причины неприятия пожилыми новой музыки. Одним из наиболее исследованных законов социальной психологии является так называемый "эффект знакомства с объектом". В двух словах, это психологический феномен выражения симпатии к объекту только на основании имеющегося знакомства с ним. Это касается людей, которых мы знаем, рекламы, которую мы видим, и, почему бы и нет, песен, которые мы слушаем.

В раннем подростковом возрасте, все, вероятно, проводят достаточно много времени, слушая музыку или просматривая музыкальные клипы. Ваши любимые песни и исполнители становятся чем-то привычным, приятным в вашей повседневной жизни.

Для многих людей старше 30 лет жизнь становится более загруженной: появляются семьи, дети, больше работы, обязанностей и т.д., а время, чтобы послушать новые песни и музыкальные композиции, сокращается. Поэтому многие просто слушают старые, хорошо знакомые, любимые песни, которые относятся к тому периоду их жизни, когда у них было больше свободного времени.

Конечно, те подростковые годы не всегда были беззаботными. Они, как известно, очень даже непонятные, поэтому так много телевизионных сериалов и фильмов посвящены школьной суматошной жизни.

Психологические исследования показали, что эмоции, которые мы испытываем в подростковом возрасте, кажутся более сильными, чем те, переживания, которые выпадают нам на долю в более позднем возрасте. Также известно, что сильные эмоции связаны с более сильными воспоминаниями и предпочтениями. Все это может объяснить, почему песни, которые мы слушаем в этот период своей жизни, становятся такими запоминающимися и любимыми.

В общем, не думайте, что с вашими родителями что-то не так, если им не нравится молодежная музыка. Ведь это вполне нормальное явление.

В то же время, не все так уж безнадежно. При желании и в старшем возрасте можно развить любовь к музыке, которую слушают собственные дети-подростки. Нет ничего невозможного в том, чтобы приобщить родителей к современной музыке и слушать вместе с ними песни таких исполнителей, как Билли Айлиш и Lil Nas X.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın