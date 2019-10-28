В механизме человеческого тела есть несколько откровенно лишних деталей. Выполнение каких-либо важных функций этим органам или системам больше не доверяется, либо, в лучшем случае, эти функции значительно ослаблены.

Чарльз Дарвин указывал на эти "остаточные" органы как на доказательство своей теории эволюции. Только на основании того, что вышедшие из употребления органы одного вида оказались похожими на функционирующие органы другого вида, биологи заключили, что двух совершенно разных во всём остальном живых существ должен объединять общий предок. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет пять самых приметных рудиментарных органов человека:

Аппендикс

Маленький червеобразный отросток слепой кишки больше не принимает участия в переваривании пищи. Во всяком случае, люди с удалённым аппендиксом не считают, что потеряли что-то ценное. А вот у позвоночных, питающихся растениями, этот орган остаётся действующей частью пищеварительной системы и поныне.

Исследование 2009 года показало, что человеческий аппендикс мог быть своего рода хранилищем полезных микроорганизмов, которые приходили на помощь в случае неприятностей вроде диареи.

Копчик

Если спуститься к самому основанию фамильного древа, то там, если верить Дарвину, у каждого из нас должны обнаружиться хвостатые родственники. Вообще млекопитающие используют хвост для поддержания баланса, а у человека, когда он научился ходить, хвост за ненадобностью отпал, превратившись в несколько сросшихся позвонков, которые мы называем копчиком.

Соски у мужчин

Конечно, наличие сосков у мужчин не значит, что они произошли от женщин. Просто на самой ранней стадии развития в материнской утробе человеческий детеныш пола ещё не имеет. И, на всякий случай развивается как девочка. И только потом тестостерон меняет направление развития в ту или другую сторону. И, кстати, известны случаи, когда мужчины были способны вырабатывать молоко, а у некоторых был обнаружен рак груди.

Erector Pili и другие волосы на теле

"Гусиная кожа" существует не только как показатель того, что вы замёрзли. У многих животных, если они чувствуют опасность, шерсть "встаёт дыбом", то есть поднимаются волоски на теле. Это позволяет животному казаться крупнее и страшнее. Нашим предкам, волосатым чудовищам, такое качество было очень кстати.

Зубы мудрости

Большинству из нас зубы мудрости не приносят ничего, кроме боли. Они достались нам в наследство от крупных челюстей наших древних предков. В ходе эволюции челюсть постепенно уменьшалась, и в конце концов этим зубам просто не осталось места.

Частично в этом виновата гигиена полости рта. Древний человек зубы не чистил, и потому к совершеннолетию терял много или даже большинство зубов. И тогда зуб мудрости оказывался очень даже кстати.

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